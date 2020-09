Am Wochenende präsentierte sich CEO Stümmler virtuell vor Journalisten und institutionellen Anlegern. Auch wir waren dabei. Der Bedarf an manipulationssichereren Kassensystemen bleibt kurzfristig ein starker Nachfragetreiber in Deutschland, auch wenn das erste Halbjahr durch Corona verhagelt war. Wichtiger: Entscheidend für den Investment Case bleibt jedoch die Etablierung des POS-Systems als zentrale Hardware für digitale Dienste (SaaS-Modell) rd. um das Kassengeschäft. Ein Fuß in der Tür sollte stehen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



