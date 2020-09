An der Wall Street werden am Donnerstag Verluste verzeichnet.Der US-Leitindex Dow Jones fällt zum Ertönen der Startglock an der Wall Street um 0,70 Prozent auf 27.834,18 Einheiten.Die Enttäuschung über die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung hält in New York an. Zur Wochenmitte hatte der bekannteste amerikanische Aktienindex nur kurz von der Aussicht auf eine jahrelange Fortsetzung ...

