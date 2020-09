Am 15.09. legte der mit Abstand weltgrößte, in Teilbereichen gar schon fast monopolistisch agierende Anbieter von digitaler Dokumenten-, Graphik-, Foto- und Videobearbeitungssoftware, ADOBE SYSTEMS (US00724F1012), nachbörslich erneut exzellente Zahlen zu seinem abgelaufenen 3. Quartal 2019/20 (per 31.08.) vor, die von einem ungebrochen breit angelegten und offenkundig auch weiterhin völlig ungefährdeten Geschäftswachstum speziell in seinem Hauptmetier aller konsumentenorientierten digitalen Bearbeitungs- und Umwandlungssoftwares zeugten und die vorherigen Analystenschätzungen dabei klar übertrafen.Da Adobe zudem für das nun laufende 4. Quartal 2019/20 eine Ergebnisentwicklung ankündigte, die ebenfalls über die bisherigen Analystenerwartungen hinausgeht, reagierten diese natürlich entsprechend begeistert auf die gesamte Zahlenpräsentation von ADOBE und hoben ihre künftigen Unternehmensergebnis- wie auch hiermit einhergehend die mittelfristigen Kurszielschätzungen für die Aktie nahezu ausnahmslos kräftig an.

