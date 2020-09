Impfstoff-Hoffnungen haben den Kreuzfahrt-Titeln zuletzt Rückenwind gegeben. Dennoch ist die Aktie vom britisch-amerikanischen Giganten Carnival, die zuletzt auch von einer Impfstoff-Perspektive profitieren konnte, heute unter Druck geraten. Grund sind widersprüchliche Meldungen über den Zeitplan einer flächendeckenden Impfstoff-Verteilung.Konkret sagte der Direktor der amerikanischen Krankheits- und Präventionsbehörde "Center for disease and prevention", dass die Impfstoff-Einheiten in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...