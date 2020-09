RELX Technology gab heute bekannt, dass das Unternehmen in seinem neuen biowissenschaftlichen Labor für die E-Zigaretten-Forschung den Betrieb aufgenommen hat, um die Auswirkungen von E-Zigaretten durch In-vivo- und In-vitro-Tests systematisch zu erforschen und präklinische Sicherheitsstudien durchzuführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200917005640/de/

RELX Technology announced the company has started operations at its newly-established e-cigarette bioscience laboratory (Photo: Business Wire)

Das Biolabor, das sich im International Bioindustry Valley in Shenzhen befindet, erforscht derzeit die Auswirkungen von RELX-Produkten auf das Herz-Kreislauf-, Atmungs- und Nervensystem von Tieren, um eine bessere, umfassendere Beurteilung der Auswirkungen von Vaporiser-Produkten erzielen zu können.

"Naturwissenschaftliche Forschung ist die Basis des Vertrauens. Als Branchenführer haben wir die Verantwortung, die Grenzen der E-Zigaretten-Forschung auszuweiten und das Unbekannte zu erforschen", so Kate Wang, Gründerin und CEO von RELX.

Am Tag der offenen Tür des REL- Labors gab RELX auch seinen Plan bekannt, das wissenschaftliche Forschungskonzept "1+4" einzuführen: Es wird verankert durch die Plattformentwicklung, gefolgt von der toxikologischen Beurteilung, der klinischen Beurteilung, der Wahrnehmungs- und Verhaltensforschung und der Langzeituntersuchung.

Nach Angaben der englischen Gesundheitsbehörde "Public Health England" sind E-Zigaretten 95% weniger gesundheitsschädlich als das Rauchen und besitzen das Potenzial, Raucher dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören. Viele Verbraucher haben erkannt, dass E-Zigaretten eine bessere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten sind.

Es gibt noch viele Bereiche, die weiterer langfristiger Forschung bedürfen, wie z. B. das tatsächliche Schadensminderungspotenzial von E-Zigaretten, die Maximierung ihrer Schadensminderung und andere potenzielle Auswirkungen des Konsums von elektrischen Zigaretten.

"E-Zigaretten werden manchmal mit Skepsis betrachtet, weil uns noch nicht alle Erkenntnisse vorliegen", so Yilong Wen, Mitgründer und Leiter des Bereichs Science, Research and Development and Supply Chain von RELX. "Die Aufgabe des RELX-Biolabors ist es, das Unbekannte zu erforschen. Wir möchten durch unser Forschungskonzept Nachweise sammeln und uns bemühen, die Wahrscheinlichkeit der geringeren Schädlichkeit von E-Zigaretten nachzuweisen und so den Benutzern die Möglichkeit zu bieten, sich für eine Alternative zu entscheiden."

Um die Zuverlässigkeit und Qualität der Produkte von RELX zu gewährleisten, richtete RELX bereits 2018 ein chemisches und physikalisches Labor ein. Das Labor ist von der international anerkannten chinesischen Nationalen Akkreditierungsstelle für Konformitätsbewertung zertifiziert. RELX begann 2019 mit der bahnbrechenden toxikologischen und pharmakologischen Untersuchung seiner Produkte. Das neue biowissenschaftliche Labor wird sich auf In-vivo- und In-vitro-Tests konzentrieren und im Jahr 2020 präklinische Sicherheitsstudien durchführen.

"Schwerpunkt der toxikologischen und pharmakologischen Studien sind die Wirkungen der RELX-Produkte", so Xingtao Jiang, Leiter des RELX-Labors. "Untersucht wird zum Beispiel die Frage, ob die Produkte die DNA bzw. die Chromosomen beeinflussen und welche langfristigen Auswirkungen die Inhaltsstoffe auf die Organe und Gewebe des Körpers haben. Es ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten."

Xingtao Jiang gab darüber hinaus fünf vorläufige Ergebnisse der bisherigen Forschung von RELX bekannt. Den Daten zufolge ist beispielsweise der von den RELX-Produkten stammende Gehalt an schädlichen Substanzen wie Benzol und vier TSNAs (Tabak-spezifische N-Nitrosoamine) um über 99,1 Prozent bzw. 99,8 Prozent geringer als die im Zigarettenrauch nachgewiesenen Substanzen.

RELX führt derzeit gemeinsam mit sechs Universitäten Forschungsprojekte zu verschiedenen Themen durch, darunter mit der Sun Yat-sen Universität und dem Shenzhen Institute of Advanced Technology, mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, mit zwei Krankenhäusern sowie mit neun wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen.

Über RELX Technology

RELX wurde im Januar 2018 gegründet und ist Asiens führende E-Zigarettenmarke. RELX entwickelt seine E-Zigarettenprodukte unabhängig im eigenen F&E-Zentrum im chinesischen Shenzhen. Die Mission von RELX ist es, erwachsenen Rauchern durch Technologie, Produkte und wissenschaftliche Forschung auf ethisch einwandfreie Weise Entscheidungsfreiheit anzubieten. RELX tätigt auch künftig bedeutende Investitionen in F&E, in Tests der in E-Zigaretten zu verdampfenden Flüssigkeiten (Liquids) und in die Entwicklung neuer Produkte. Dem Unternehmen gelang es, weltweit talentierte Mitarbeiter von Uber, Proctor and Gamble, Huawei, Beats und L'Oréal abzuwerben. Zu den Investoren von RELX zählen die führenden Risikokapitalfirmen Source Code Capital, IDG Capital und Sequoia Capital.

Website: https://relxnow.com

Twitter: @Relxtech

Facebook: @Relxnow

Instagram: relxtech

Linkedin: RELX Technology

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200917005640/de/

Contacts:

Yasha Wolfman

yasha.wolfman@relxtech.com

Aimee Ren

aimee.ren@relxtech.com