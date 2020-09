Apple hat in dieser Woche unter anderem neue iPad- und Apple-Watch-Modelle sowie die Abo-Bundles Apple One präsentiert. Inzwischen haben sich weitere Analysten zu dem Event geäußert - und zwar überwiegend positiv. Richtig spannend wird es ihrer Einschätzung nach aber erst im Oktober. Dann wird Apple nämlich noch die neuste iPhone-Generation nachlegen, dessen Präsentation sich unter anderem wegen der Corona-Krise verzögert. Laut Medienberichten soll es das iPhone 12 in vier Varianten geben und teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...