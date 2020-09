Die Enttäuschung über die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung hält in New York an - die Bären sind am Donnerstag am Ruder. Die Aktie von Amazon, monatelanger Highflyer, rutscht zwischenzeitlich unter die Marke von 3.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli. Auf welche Marken kommt es jetzt an?Seit dem Rekordhoch bei 3.552 Dollar hat die Amazon-Aktie nun bereits 16 Prozent verloren. Die 50-Tage-Linie bei 3.185 Dollar ist nachhaltig gerissen. Die nächste Unterstützung, die 100-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...