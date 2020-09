Wer hätte das gedacht, dass die Zeit, der man wohl keine besondere Liebe zum Vaterland oder keine besondere Neigung zur Nation nachsagen kann, die für offene Grenzen, für den Klimaschutz, die ungebremste Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme - und was der rotgrüne Zeitgeist sonst noch so alles hergibt - Partei ergreift, plötzlich emphatisch über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...