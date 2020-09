Die Commerzbank-Aktie konnte im Rahmen eines positiven Gesamtmarktes ordentlich hinzugewinnen. Diese positive Phase hat immer mehr Anleger in diesen Wert getrieben, die sich von einem attraktiven Aktienkurs haben zu einem Investment verleiten lassen. Der Anstieg nach dem Coronatief ist jetzt an einer wichtigsten Stelle beendet worden. Dieses Ereignis sollte nun in die weitere Überlegung einbezogen ...

