Es sind schon lange nicht mehr nur die Hochlohnländer in Europa, die auf immer mehr Automatisierung setzen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Auch die Emerging Markets ziehen hier nach, um die dort häufig schwer planbare Personalfluktuation kompensieren zu können. Doch Roboter kommen in der Industrie nicht nur zum Einsatz, um Personal zu sparen, sondern auch um das vorhandene Personal zu schonen, in dem sie monotone Arbeitsvorgänge übernehmen. Dazu kommt: Kein Mensch arbeitet mit einer verlässlichen Wiederholbarkeit, wie es bei einem Roboter der Fall ist. Und im Bereich von Pharma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...