Als Antwort auf die bislang unerfüllte Nachfrage für Recycle Ready Retort Beutel, präsentiert ProAmpac, das führende Unternehmen auf dem Gebiet flexibler Verpackungen, den ProActive Recycle Ready Retort RT-3000 die zum Patent angemeldete, bahnbrechende Produktinnovation. RT-3000 ist für die Abfüllung von Lebensmittel sowie von Tierfutter geeignet und als Standbeutel oder als 3-Siegelrandbeutel verfügbar. Unsere Produktlösung entspricht den EU- und FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln in Sterilanwendung (Retort).

