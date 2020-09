Sony hat am Donnerstag eine kleinere Variante des Flaggschiffs Xperia 1 II vorgestellt. Die hört auf den Namen Xperia 5 II und übertrumpft das Flaggschiff in einem Punkt ganz klar. Das Sony Xperia 5 II fällt in die fast vergessene Kategorie handlicher Smartphones. Es wiegt 163 Gramm und ist acht Millimeter dick. Das Gehäuse ist nach IP65/68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Abgerundete Kanten sollen für einen festen Grip sorgen. Die Außenmaße liegen bei 15,8 mal 6,8 Zentimeter. Das ist es auch, was Sony als "kleinere Variante" verstanden wissen will. ...

