Der DAX hat am Donnerstag seine frühen Verluste zum Handelsende verringert. So schloss der deutsche Leitindex mit minus 0,36 Prozent bei 13.208,12 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,25 Prozent auf 27.622,17 Punkte nach. Auf der Stimmung hatten die Ergebnisse der die jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed gelastet.Die Fed will den Leitzins angesichts der Corona-Krise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses erwarten überwiegend, ...

