BELGRAD (dpa-AFX) - Das serbische Gesundheitsministerium führt eine elektronische Registrierungspflicht für Bürger ein, die aus einem als Corona-Risikogebiet eingestuften Land zurückkehren. Konkret bedeutet das, dass Serben, die aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina oder Montenegro in ihre Heimat zurückkehren, einen Fragebogen ausfüllen müssen, der auf der Webseite des Gesundheitsministeriums zugänglich ist.

Der Fragebogen diene dazu, dass das Gesundheitssystem rasch reagieren kann, wenn Reiserückkehrer Symptome aufweisen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, berichteten serbische Medien am Donnerstag. Die Maßnahme tritt an diesem Freitag um 18.00 Uhr (MESZ) in Kraft. Weiterhin bestehen für Rückkehrer keine einschränkenden Auflagen wie Quarantäne oder Vorlage eines negativen Corona-Tests.

Vor allem Montenegro wird von den Serben als Urlaubsziel geschätzt. In Kroatien und Bosnien haben viele von ihnen Angehörige. Alle diese Länder gehörten früher zu Jugoslawien./gm/DP/men