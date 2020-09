DJ Macquarie bietet Milliarden für Enel-Anteil an Open Fiber

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Enel hat eine Offerte von Macquarie für den 50-Prozent-Anteil an Open Fiber erhalten. Das Angebot liege bei rund 2,65 Milliarden Euro, so die Enel SpA. Enels Boards wolle nun auf die Details des Angebots warten und diese dann auswerten. Macquarie hat den Deal über Macquarie Infrastructure und Real Assets lanciert, eine Tochter der Macquarie Group Ltd. Die andere Hälfte am Breitbandanbieter Open Fiber SpA ist im Besitz der staatlichen Cassa Depositi e Prestiti SpA.

