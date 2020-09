Medieninformation

Änderungen in der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat ernennt Kevin Quinn, den Vice President Sales and Marketing Consumer Solutions, mit Wirkung auf den 1. Oktober 2020 zum Mitglied des Executive Committees. Kevin Quinn tratt im Juni 2020 der Datacolor bei. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Marketing, Verkauf und Business Development in verschiedenen Managementpositionen internationaler Unternehmen.

Brian Levey wird per 1. Oktober 2020 aus dem Executive Committee zurücktreten. Er wird bis zu seiner Pensionierung am 28. Februar 2021 bei Datacolor als Verantwortlicher für die Business Development-Projekte tätig sein.

Luzern, 17. September 2020

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner https://ir.datacolor.com/ Habsburgerstrasse 26, 6003 Luzern Finanztermine 27. Oktober 2020 Publikation Eckdaten 2019/20 17. November 2020 Publikation Geschäftsbericht 2019/20 9. Dezember 2020 Generalversammlung 2019/20

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/.