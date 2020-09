Die Integration von AMPLIFY API Management und Microsoft Azure verbessert das Kundenerlebnis in einer hybriden Welt

Axway (Euronext: AXW.PA) gibt die Zusammenarbeit mit Microsoft Azure bekannt, um gemeinsam eine offene API-Plattform bereitzustellen, die National Oilwell Varco (NOV) dabei unterstützt, rund um die Uhr zuverlässige und sichere Geschäftsdienstleistungen anzubieten.

NOV ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Geräten und Komponenten, die in der Energieindustrie verwendet werden. Im Einklang mit seiner Verpflichtung, zielgerichtete Innovationen zu verfolgen und eine Service-First-Kultur zu fördern, arbeitete NOV mit einem Team von Axway zusammen, um das AMPLIFY API Management in eine Hybrid-Cloud-Konfiguration zu integrieren, die für hohe Verfügbarkeit eingesetzt wird.

"Unsere APIs sind ein wesentlicher Bestandteil unserer digitalen Transformationsstrategie, und wir wollten einen vertrauenswürdigen Partner, der unsere langfristigen operativen Anforderungen erfüllt", erklärt Manoj Kona, IT-Direktor bei NOV. "Wir haben die über 45 verschiedenen Anbieter auf eine Auswahlliste von nur drei Branchenführern eingegrenzt. Von allen diesen Unternehmen waren wir der Meinung, dass Axway das optimale Paket aus Software, Dienstleistungen und Support bietet, das unseren Anforderungen gerecht wird."

Die Lösung kann API-Datenverkehr bei ungeplanten Ausfällen in der Cloud von NOV und in den Rechenzentren vor Ort automatisch umleiten und so die Kundenerfahrung verbessern, indem sichergestellt wird, dass kritische Geschäftsdienste rund um die Uhr online sind.

"Axway und Microsoft liefern erstklassige Lösungen, die es Kunden wie NOV ermöglichen, von der vollen Leistungsfähigkeit des API-Managements auf Microsoft Azure zu profitieren", so Vince Padua, Chief Innovation and Technology Officer von Axway. "Als Microsoft-Partner ist das AMPLIFY API Management für die Ausführung der wichtigsten Anwendungen optimiert. Durch den Einsatz einer zentralen API-Plattform in der Hybrid-Cloud kann NOV interne und kundenseitige Dienste innerhalb von Tagen, nicht Wochen, aufbauen, wodurch die Kosten gesenkt und neue Einnahmequellen geschaffen werden."

Laut Arpan Shah, General Manager für Azure Infrastructure, Microsoft Corp., "ermöglicht Axway AMPLIFY API Management on Azure den Kunden, ihr eigenes Nutzererlebnis zu gestalten und in allen Umgebungen die gleiche robuste Funktionalität zu nutzen. Mit dem hybriden Ansatz von Microsoft können Kunden in ihrem eigenen Tempo auf die Cloud umsteigen und die IT-Umgebung wählen, die ihren Bedürfnissen und gesetzlichen Anforderungen am besten entspricht."

