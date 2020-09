Nach rund zehn Jahren kommt das Produktionsaus für den 3DS. Nintendo baut keine der Handheld-Konsolen mehr. Bis jetzt konnte die japanische Spielefirma über 75 Millionen 3DS-Geräte verkaufen. Die 2010 vorgestellte und ein Jahr später gelaunchte Handheld-Konsole 3DS ist endgültig Geschichte, wie Nintendo auf seiner Website mitteilt - auch in Deutschland. Dort sind die aktuellen Versionen der Modelle New 3DS XL, New 2DS XL und 2DS zwar noch aufgeführt, aber jeweils mit dem Hinweis: "Die Systeme der Nintendo-3DS-Familie werden nicht länger hergestellt". Bei einigen Händlern sind noch ...

