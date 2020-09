Nach tagelangen Verwirrungen um die möglichen Produktionsmengen der neuen Sony Playstation 5 (kurz: PS 5), ihren Markteinführungspreis und das Datum ihres Verkaufsstarts wurden nun im Rahmen einer gestern Abend abgehaltenen Pressekonferenz incl. Verkaufsshow vom Konzern die wichtigsten Details hierzu bekanntgegeben und an den Märkten kursierende Unsicherheiten, die in den letzten Tagen die Aktienentwicklung erkennbar belasteten, damit wohl weitgehend beseitigt.Zunächst, und dies ist wohl die aktienseitig relevanteste Nachricht, dementierte Sony die vom Wirtschaftsnachrichtendienst BLOOMBERG am 15.09. verbreitete Meldung, Sony müsse aufgrund technischer Probleme der hochleistungsfähigen AMD-Chips in der Konsole (sog SoCs = System on a Chip) die bis Ende März 2021 anvisierte Produktionsstückzahl von 15 Mio. PS 5-Konsolen auf nur noch 11 Mio. Einheiten drosseln, vollständig und bezeichnete die entsprechende Nachricht von Bloomberg wörtlich rundweg als "falsch". Der CEO des Bereichs Sony Interactive, Jim Ryan, fügte sogar noch ergänzend hinzu, dass die PS 5-Playstations im Zuge ihres Verkaufsstarts sogar anfänglich in einer höheren Stückzahl produziert sollen, als dies noch in der Markteinführungsphase der Vorgänger-Konsole Playstation 4 der Fall war.

