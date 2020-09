Die Enttäuschung über die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung hält an der Wall Street auch am Donnerstag an: Der Dow Jones verliert ein Prozent auf 27.751 Punkte. Drittgrößter Verlierer im Index ist Apple. Die Aktie des iPhones-Konzerns büßt 2,5 Prozent ein. Charttechniker werden so langsam unruhig.News zum Unternehmen gibt es nicht. Der Rücksetzer der Apple-Aktie geht allein auf die allgemeine Marktschwäche zurück. Hierbei darf man nicht vergessen: Apple hat den Markt monatelang outperformt. ...

