DURHAM, N.C. und PARIS, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Precision BioSciences, Inc. (Nasdaq: DTIL), ein Biotechnologieunternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das in Zusammenarbeit mit Servier, einem internationalen Pharmaunternehmen, allogene CAR-T- und In-vivo-Gentherapien mit seiner Genom-Editierplattform ARCUS entwickelt, gab heute bekannt, dass die Unternehmen neben CD19 zwei weitere hämatologische Krebsziele sowie zwei Ziele für solide Tumore in ihre CAR-T-Entwicklungs- und -Vermarktungs-Lizenzvereinbarung aufgenommen haben.



"Die Aufnahme dieser neuen Targets baut auf der produktiven mehrjährigen Zusammenarbeit von Precision und Servier auf, die die Entwicklung von PBCAR0191, unserem führenden, auf CD19 abzielenden, allogenen CAR-T-Kandidaten voranbringt", so Matt Kane, CEO und Mitgründer von Precision BioSciences. "Wir freuen uns auf die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Servier und die Anwendung unserer firmeneigenen einstufigen Zelltechnologie sowie unserer einzigartigen Strategien zur Herstellung und Entwicklung allogener CAR-T-Zellen, um die Reichweite von "gebrauchsfertigen" CAR T-Therapien über hämatologische Krebsformen hinaus auf solide Tumore auszudehnen."

Im Rahmen der bestehenden Entwicklungs- und Vermarktungs-Lizenzvereinbarung zwischen Servier und Precision hat Servier zwei Krebsziele für hämatologischen Krebs und zwei Krebsziele für solide Tumoren ausgewählt, die über jene in der derzeitigen allogenen CAR T-Pipeline von Precision hinausgehen. Precision beabsichtigt, seine proprietäre Genom-Editierplattform ARCUS und seine Expertise im Bereich der CAR-T-Entwicklung und -herstellung für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der vorklinischen Phase zu nutzen, einschließlich der Einreichung eines IND-Antrags (Investigational New Drug, neues Prüfpräparat) durch die Herstellung von erstem klinischen Versuchsmaterial für eine Phase-II-Studie. Servier hat Anspruch darauf, an der Spätphase der Entwicklung und Vermarktung teilzunehmen, und Precision besitzt das Recht, sich an der Entwicklung und Vermarktung aller lizenzierten Produkte, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben, durch eine 50/50-Entwicklungszusammenarbeit und eine Option zur gemeinsamen Vermarktung in den Vereinigten Staaten zu beteiligen. Durch die Hinzufügung dieser neuen Ziele geht Precision davon aus, in den Jahren 2020 und 2021 Meilensteinzahlungen zu erhalten. Zusätzlich zu den Tantiemen auf Produktverkäufe hat Precision Anspruch auf Optionsgebühren und Zahlungen für klinische, aufsichtsrechtliche und Vertriebsmeilensteine.

"Bei Servier gehen wir Partnerschaften zu einem bestimmten Zweck ein - für unsere Patienten. Wir freuen uns, im Rahmen unseres Engagements in der Onkologie unsere Zusammenarbeit mit Precision BioSciences über CD19 hinaus auf vier weitere Ziele auzuweiten", so Patrick Therasse, Deputy Head of global RD oncology bei Servier. "Wir freuen uns darauf, die Genom-Editierplattform ARCUS des Unternehmens für diese neuen Ziele zu nutzen, um möglicherweise mehrere innovative allogene CAR-T-Therapien für Patienten zu entwickeln, die an soliden und hämatologischen bösartigen Tumoren leiden".

Über PBCAR0191

PBCAR0191 ist ein Prüfkandidat für einen allogenen chimären Antigenrezeptor (CAR T), der auf CD19 abzielt und in einer multizentrischen, nicht-randomisierten, offenen Dosis-Eskalations- und Dosis-Expansionsstudie der Phase 1/2a mit paralleler Zuordnung für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) oder R/R akuter lymphoblastischer Leukämie mit B-Zell-Vorläuferzellen (B-ALL) untersucht wird. Zur NHL-Kohorte gehören Patienten mit Mantelzelllymphom (MCL), einem aggressive Suptyp des NHL. Zur Behandlung dieses Subtyps wurde PBCAR0191 von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) der Orphan-Drug-Status und die Zusicherung einer schnellen Zulassung (Fast Track Designation) zuerkannt. Weitere Informationen zu der Studie finden Sie unter www.clinicaltrials.gov, Studienkennnummer NCT03666000.

Über die allogene CAR-T-Plattform von Precision

Precision entwickelt eine Pipeline zellphänotyp-optimierter allogener CAR T-Therapien und nutzt hierzu vollständig skalierbare, firmeneigene Herstellungsverfahren. Die Plattform zielt darauf, die Anzahl der Patienten, die von einer CAR-T-Therapie profitieren könnten, zu maximieren. Precision wählt sorgfältig hochwertige T-Zellen von gesunden Spendern als Ausgangsmaterial aus und nutzt dann seine einzigartige Genom-Editiertechnologie ARCUS, um die Zellen in einem einstufigen technischen Verfahren zu modifizieren. Durch die Insertion des CAR-Gens am TCR-Locus (T-Zell-Rezeptor) erfolgt ein Knock-in des CAR und ein Knock-out des TCR. Es entsteht ein konsistentes Produkt, das zuverlässig und schnell hergestellt werden kann und eine Graft-versus-Host-Reaktion verhindert. Precision optimiert seine CAR-T-Therapiekandidaten für die Expansion von Immunzellen im Körper, indem sowohl während des Herstellungsprozesses als auch im Endprodukt ein hoher Anteil an naiven und "Central Memory"-CAR T-Zellen beibehalten wird.

Über Precision BioSciences, Inc.

Precision BioSciences, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das sich der Aufgabe verschrieben hat, mit seiner neuen und propriäteren Genom-Editierplattform ARCUS das Leben von Patienten zu verbessern. ARCUS ist eine hochspezifische und vielseitige Genom-Editierplattform, die mit Blick auf Therapiesicherheit, Bereitstellung und Kontrolle entwickelt wurde. Das Produktangebot des Unternehmens unter Verwendung von ARCUS umfasst zahlreiche "gebrauchsfertige" klinische CAR-T-Immuntherapiekandidaten und mehrere Produktkandidaten für In-vivo-Genkorrekturtherapien zur potenziellen Heilung genetischer und infektiöser Krankheiten, für die es bisher keine geeigneten Behandlungsmethoden gibt. Weitere Informationen über Precision BioSciences finden Sie unter www.precisionbiosciences.com .

Über Servier

Servier ist ein internationales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Frankreich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, insbesondere die Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich Meilensteinzahlungen für die zusätzlichen Ziele, die in die Vereinbarung mit Servier aufgenommen wurden, die Ziele der klinischen Studie des Unternehmens mit PBCAR0191 und die Ergebnisse der CAR-T-Therapien des Unternehmens, insbesondere die mögliche Behandlung von hämatologischen Krebsformen und soliden Tumoren. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "bestrebt", "antizipiert", "glaubt", "könnte", "erwarten"," "sollte", "plant", "beabsichtigt", "schätzt", "abzielen", "Mission", "Ziel", "kann", "wird", "würde", "sollte", "hat vor", "potenziell", "prognostiziert", "Vorhersage", "erwägt", "Potenzial" oder deren Negativ oder andere ähnliche Begriffe erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen des Managements und aktuell verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, profitabel zu werden; unsere Fähigkeit zur Beschaffung ausreichender Finanzmittel und Anforderungen im Rahmen unserer derzeitigen Schuldtitel und die Auswirkungen von Beschränkungen im Rahmen dieser Instrumente; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von zusätzlichem Kapital; unsere Betriebskosten und unsere Fähigkeit, die Höhe dieser Ausgaben vorherzusagen; unsere kurze Historie; der Erfolg unserer Programme und Produktkandidaten, für die wir unsere Ressourcen aufwenden; unsere begrenzte Fähigkeit oder Unfähigkeit, die Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produktkandidaten zu beurteilen; unsere Abhängigkeit von unserer ARCUS-Technologie; der Beginn, die Kosten, der Zeitplan, der Fortschritt, das Erreichen von Meilensteinen und Ergebnissen von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, vorklinischen oder Greenhouse-Studien und klinischen oder Feldstudien; die öffentliche Wahrnehmung der Genom-Editierungstechnologie und ihrer Anwendungen; Wettbewerb in den Bereichen Genom-Editierung, Biopharmazeutika, Biotechnologie und landwirtschaftliche Biotechnologie; unsere Fähigkeit oder die unserer Partner, Produktkandidaten zu identifizieren, zu entwickeln und zu vermarkten; anhängige und potenzielle Haftungsklagen und Strafen gegen uns oder unsere Mitarbeiter im Zusammenhang mit unserer Technologie und unseren Produktkandidaten; die US-amerikanische und ausländische Regulierungslandschaft, die für die Entwicklung von Produktkandidaten durch uns und unsere Kooperationspartner gilt; unsere Fähigkeit oder die unserer Kooperationspartner, die behördliche Zulassung für unsere Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, sowie alle damit verbundenen Einschränkungen, Beschränkungen und/oder Warnungen auf dem Etikett eines zugelassenen Produktkandidaten; unsere Fähigkeit oder die unserer Kooperationspartner, Produktkandidaten in klinischen oder Feldstudien voranzubringen und diese erfolgreich zu entwickeln, durchzuführen und abzuschließen; potenzielle Herstellungsprobleme im Zusammenhang mit der Entwicklung oder Vermarktung unserer Produktkandidaten; unsere Fähigkeit, eine ausreichende Versorgung mit T-Zellen von qualifizierten Spendern zu erhalten; unsere Fähigkeit, unsere erwartete Betriebseffizienz in unserer Produktionsstätte zu erreichen; Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Patienten durch uns und unsere Partner; Änderungen der vorläufigen ersten Ergebnisse und der anfänglichen Daten, die wir bekannt geben oder veröffentlichen; wenn unsere Produktkandidaten nicht wie beabsichtigt wirken oder unerwünschte Nebenwirkungen verursachen; Risiken im Zusammenhang mit den geltenden Gesundheits-, Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften und deren Einhaltung durch uns; der Anteil und der Grad der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; der Erfolg unserer bestehenden Kooperationsabkommen und unsere Fähigkeit, neue Kooperationsvereinbarungen einzugehen; unsere gegenwärtigen und zukünftigen Beziehungen zu Dritten und unser Vertrauen in Dritte, einschließlich Lieferanten und Hersteller; unsere Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für unsere Technologie und jeden unserer Produktkandidaten zu erlangen und aufrechtzuerhalten; mögliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Verletzung oder widerrechtlichen Aneignung von Rechten des geistigen Eigentums; unsere Fähigkeit, das Wachstum unserer Geschäftstätigkeit effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, wichtige Führungskräfte und Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren; Markt- und Wirtschaftsbedingungen; Auswirkungen von Systemausfällen und Sicherheitsverletzungen; Auswirkungen von Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen, Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und anderen Naturkatastrophen; Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 oder einer anderen Pandemie, einer Epidemie oder eines Ausbruchs einer Infektionskrankheit; Versicherungskosten und Gefährdung durch nicht versicherte Verbindlichkeiten; Auswirkungen von Steuervorschriften; Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz unserer Stammaktien und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den am 30. Juni 2020 endenden Quartalszeitraum erörtert werden, wobei solche Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Seite "Investors & Media" unserer Website unter investor.precisionbiosciences.com zugänglich sind.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, planen wir nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner für Investoren und Medien bei Precision BioSciences:

Maurissa Messier

Senior Director, Corporate Communications

maurissa.messier@precisionbiosciences.com

Pressekontakte bei der Servier-Gruppe:

Sonia Marques: presse@servier.com