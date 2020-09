Transaktion stärkt QIAGENs führende Position in der automatisierten molekularen Testung

QIAGEN erwirbt verbliebene 80,1 der Anteile an NeuMoDx Molecular, Inc. für 248 Millionen US-Dollar

Die PCR-basierten Automationslösungen für den mittleren und Hochdurchsatz von NeuMoDx werden nun weltweit in QIAGENs Produktportfolio integriert

Das Angebot an Testlösungen für Infektionskrankheiten, das COVID-19 bereits umfasst, soll insbesondere in den USA weiter ausgebaut werden

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute den Erwerb der verbliebenen 80,1 der Anteile an NeuMoDx Molecular, Inc., einem Entwickler von Diagnostikinstrumenten, gegen eine Zahlung von 248 Millionen US-Dollar in bar bekannt. Mit der Übernahme komplettiert QIAGEN sein Portfolio an automatisierten molekularen Testlösungen auf Basis der bewährten PCR-Technologie.

Die Transaktion wurde abgeschlossen, nachdem QIAGEN die Freigabe durch die US-amerikanischen Regulierungsbehörden erhalten hat. 2018 hatte QIAGEN 19,9% der Anteile an NeuMoDx erworben und sich dabei gleichzeitig das Recht gesichert, die restlichen Anteile für einen Kaufpreis von 234 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Der endgültige Preis für die Übernahme dieser Anteile beinhaltet übliche Kaufpreisanpassungen für Barbestände, Finanzverbindlichkeiten und Transaktionskosten. Gemäß der Vereinbarung von 2018 vertreibt QIAGEN seitdem die Testplattformen NeuMoDx 288 und NeuMoDx 96 in Europa und anderen Märkten außerhalb der USA.

"Die automatisierten molekularen Testplattformen von NeuMoDx bieten eine einmalige Kombination aus Geschwindigkeit, Flexibilität, Durchsatz und Benutzerfreundlichkeit für molekulare Diagnostiktests", so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. "NeuMoDx hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die in der Coronavirus-Pandemie ihren unschätzbaren Wert unter Beweis gestellt hat. QIAGEN erweitert damit sein Portfolio an automatisierten Testlösungen und gewinnt einen weiteren Treiber künftigen Wachstums hinzu."

"Die Geräte von NeuMoDx bieten Laboren mit mittlerem bis hohem Durchsatz genau das, was sie brauchen", ergänzte Bernard. "Labore wünschen sich kompakte Systeme mit jederzeitiger Zugriffsmöglichkeit, schnellen Durchlaufzeiten, voller Automatisierung, und umfassenden Testmenüs. Die vollständige Integration der NeuMoDx-Systeme wird QIAGEN in die Lage versetzen, die Laboranforderungen in nahezu allen Bereichen der molekularen Diagnostik zu erfüllen. Wir freuen uns, auf dem Erfolg von NeuMoDx aufbauen zu können und werden gemeinsam daran arbeiten, unser Produktportfolio sowie den globalen Vertrieb weiter auszubauen."

