Die Enttäuschung über ausgebliebene Impulse von Seiten der US-Geldpolitik hat an der Wall Street auch am Donnerstag noch nachgehallt. Was die Fed am Mittwoch bekannt gab, eine jahrelange Nullzinspolitik, war erwartet worden. Die Standardwerte gaben leicht und die konjunktursensiblen Tech-Aktien recht stark nach. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte in einem nervösen Handel nur kurz den Sprung ins Plus geschafft und gab am Ende um 0,47 Prozent auf 27.901,98 Punkte nach. Am Mittwoch hatte das ...

