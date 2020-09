DJ Apollo erwägt Übernahme von Covestro für 10 Mrd Dollar - Bloomberg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Werkstoffhersteller Covestro steht möglicherweise vor einer Übernahme. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüft das Private-Equity-Unternehmen Apollo eine Übernahme des Werkstoffherstellers für 10 Milliarden Dollar. Die in New York ansässige Investmentfirma habe sich in den vergangenen Wochen mit Covestro in Verbindung gesetzt, heißt es weiter.

Die Beratungen befänden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Transaktion führen werden, so Bloomberg.

"Man habe den Artikel zur Kenntnis genommen", so ein Sprecher von Covestro. "Wir stehen in einem laufenden Dialog mit Marktteilnehmer. Derzeit befinden wir uns nicht in einer Übernahmediskussion mit Apollo."

