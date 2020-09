DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.222 Pkt - Covestro fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem geschäftigen nachbörslichen Handel am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie von Covestro stieg um 12 Prozent, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise von einer möglichen Übernahme des DAX-Unternehmens durch den Finanzinvestor Apollo berichtet hatte. Grenke stiegen um 3,8 Prozent. Unternehmens-Gründer und -Großaktionär Wolfgang Grenke hat das von dem Short-Seller Viceroy kritisierte Franchisesystem des MDAX-Konzerns verteidigt. In Anfang der Woche veröffentlichten Anschuldigungen gegen Grenke hatte Viceroy unter anderem die "intransparente" Praxis von Grenke, Franchisenehmer zu übernehmen moniert. Für Traton ging es um 9,6 Prozent abwärts. Wie das Unternehmen mitteilte, will sie die vollständige Integration der MAN SE erst 2021 weiter vorantreiben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.222 13.208 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

