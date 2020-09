Köln (ots) -Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien:Donnerstag, 17. September 2020, 23.55 UhrFür Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahme des SperrfristvermerksVerwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend imARD-Morgenmagazin"Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, Flüchtlinge aus demabgebrannten Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Vier von zehnWahlberechtigten (43 Prozent) sind der Ansicht, dass Deutschland aufjeden Fall Flüchtlinge aus Moria aufnehmen sollte. 44 Prozent findendagegen, Flüchtlinge aus Moria sollten in Deutschland nur aufgenommenwerden, wenn sich die EU-Staaten auf eine europaweite Verteilung derHilfssuchenden einigen. Jeder Zehnte ist prinzipiell gegen eineAufnahme von Flüchtlingen aus Moria.Die Anhänger der Grünen und der Linken sprechen sich mehrheitlich füreine bedingungslose Aufnahme von Flüchtlingen aus. Anhänger derUnionsparteien favorisieren die Aufnahme im Rahmen einer europäischenLösung. Die Anhänger der SPD und der FDP sind in der Frage gespalten.Auch die Hälfte der AfD-Anhänger würde die Aufnahme von Flüchtlingenaus Moria im Rahmen einer europäischen Lösung unterstützen. Vier vonzehn AfD-Anhängern möchten dagegen grundsätzlich keine Flüchtlingeaus Moria in Deutschland aufnehmen.Zwei Drittel für Fußballspiele mit begrenzter ZuschauerzahlZum Start der Bundesligasaison haben sich Bund und Länder daraufgeeinigt, dass die Fußballstadien wieder bis zu 20 Prozent mitFußballfans besetzt werden dürfen.Zwei Drittel der Deutschen (63 Prozent) wünschen sich ebenfalls, dassSpiele wieder mit einer begrenzten Zahl von Fans im Stadionstattfinden. Ein Viertel (23 Prozent) bevorzugt Fußballspiele ohneZuschauer in den Stadien. 7 Prozent können sich vorstellen, dieStadien nach der Sommerpause wieder voll zu belegen.Sonntagsfrage: Grüne und Linke gewinnen StimmenWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSUauf 36 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 20 Prozentzweitstärkste Kraft. Für die SPD würden sich 16 Prozent entscheiden,für die AfD 10 Prozent. Die Linke käme auf 8 Prozent der Stimmen, dieFDP auf 5 Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Unionund SPD auf 52 Prozent der Stimmen.Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 3. September 2020 gewinnenGrüne und Linke jeweils einen Prozentpunkt. SPD und FDP verlierenjeweils einen Prozentpunkt. Der Stimmenanteil für die Union und dieAfD bleibt unverändert.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von infratest dimap im Auftragdes ARD Morgenmagazins. Befragt wurden am 15. und 16. September 1.051Wahlberechtigte.Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5Prozent) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent)Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter0172 - 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.Die Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 18. September2020, veröffentlicht.Die Fragen im Wortlaut:1.Im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesboshat es vergangene Woche einen Brand gegeben. Deutschland hatsich bereit erklärt, Flüchtlinge aus dem Lager aufzunehmen.Wie sehen Sie das? Sollte Deutschland Flüchtlinge aus demabgebrannten Lager auf jeden Fall aufnehmen? SollteDeutschland nur dann Flüchtlinge aus Moria aufnehmen, wennsich die EU-Staaten auf eine europaweite Verteilung derFlüchtlinge einigen? Oder sollte Deutschland grundsätzlichkeine Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufnehmen?2.Wegen der Corona-Pandemie fanden die Fußball-Bundesligaspiele zuletzt in leeren Stadien und ohneZuschauer statt. Welche Regelung halten Sie zumbevorstehenden Saisonstart der Bundesliga nach derSommerpause für angemessen?Sollten die Spiele grundsätzlich ohne Zuschauer im Stadionstattfinden, mit einer begrenzten Zahl von Zuschauernstattfinden, oder sollten die Stadien wieder voll belegtwerden?3.Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon (0221) 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deTwitter.com/WDR_PresseFotos finden Sie unter ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4709835