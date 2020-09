NEW YORK (dpa-AFX) - Ein früherer Devisenhändler der US-Großbank JPMorgan Chase muss wegen illegaler Absprachen am Währungsmarkt ins Gefängnis. Der US-Richter John Koeltl verurteilte den 37-Jährigen am Donnerstag (Ortszeit) in New York zu acht Monaten Haft und einer Geldstrafe von 150 000 Dollar (126 600 Euro). Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, jahrelang Teil eines Banker-Kartells zur Manipulation von Wechselkursen gewesen zu sein. Er war bereits im November 2019 nach einem dreiwöchigen Gerichtsprozess schuldig gesprochen worden. Der Fall ist Teil eines Skandals um manipulierte Devisenkurse, der einer Reihe großer Geldhäuser Strafzahlungen in Milliardenhöhe einbrockte./hbr/DP/zb