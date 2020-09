DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 18. September

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj 09:30 DE/Bundesrat, Plenarsitzung, Berlin 09:45 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Unternehmenstag (per Livestream) 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Gespräch zu aktuellen Themen, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli *** 10:00 DE/Deutsche Bahn und EVG zur Tarifeinigung, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen aus TLTRO2, Frankfurt 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -164,2 Mrd USD zuvor: -104,2 Mrd USD *** 16:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme (virtuell) an Podiumsdiskussion beim Deutschen Juristentag, Hamburg *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,4 zuvor: 74,1 *** - DE/Grenke AG, Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Analysten-/Investoren-Call zu Vorwürfen von Betrug, Bilanzfälschung und Geldwäsche durch die Researchfirma Viceroy, Baden-Baden *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (S&P), Kroatien (S&P), Spanien (S&P und Moody's), Europäische Union (Moody's) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Shop Apotheke - Wacker Chemie + HERAUSNAHME - Rocket Internet - RTL SDAX + NEUAUFNAHME - Global Fashion Group - Medios - Rocket Internet - RTL - Secunet Security Networks + HERAUSNAHME - Atoss Software - Bertrandt - Shop Apotheke - Steinhoff - Wacker Chemie EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Vonovia - Adyen - Kone - Pernod Ricard - Prosus + HERAUSNAHME - Fresenius - BBVA - Orange - Societe Generale - Telefonica STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Adyen + HERAUSNAHME - Santander STOXX-600 + NEUAUFNAHME - ADO Properties - Varta - Stadler Rail - Nel - Inwit - Fresnillo - Soitec - Dino Polska - Beijer Ref AB - Londonmetric Property - JDE Peet S - Masmovil Ibercom - Softwareone Holding - Corbion - AF Poyry + HERAUSNAHME - Fraport - Hochtief - Tui - Christian Dior - Greggs - Loomis - Mapfre - Vistry Group - Great Portland Estates - Redrow - Easyjet - Neles - TGS-Nopec Geophysical - Micro Focus International - Old Mutual Swiss Market Index SMI + NEUAUFNAHME - Partners Group + HERAUSNAHME - Adecco ===

