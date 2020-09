Was reden deine Kollegen oder Kunden über dich, wenn du nicht im Raum bist? Wie würden sie dich beschreiben? Und was passiert, wenn dein guter Ruf angegriffen und im Internet ein Thema wird? Wenn wir eine Marke entwickeln, dann ist klar, dass wir minutiös analysieren, planen und umsetzen. Wir überlassen nichts dem Zufall. Das heißt, wir definieren, was diese Marke einzigartig macht. Wir analysieren die Werte, das Umfeld und entscheiden, wo wir die Marke verkaufen. Auf diese Weise würde es uns nicht in den Sinn kommen, eine Rolex bei Aldi neben den Biosocken zu präsentieren. Je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...