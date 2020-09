Ein Finanzinvestor denkt offenbar darüber nach, den DAX-Konzern Covestro zu kaufen. Das New Yorker Private-Equity-Haus Apollo Global Management habe das Unternehmen in den vergangenen Wochen wegen einer möglichen Übernahme kontaktiert, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Die Aktie von Covestro legte daraufhin auf der Handelsplattform Tradegate bis zum Abend mehr als 13 Prozent zu auf 50,08 Euro. Das ist der höchste Stand ...

