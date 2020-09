Gute Nachrichten für die Anteilseigner von Royal Dutch Shell: Die Ölpreise konnten gestern Abend noch einmal kräftig zulegen. So verteuerten sich WTI- und Brent-Öl um fast drei Prozent. Dies liegt vor allem an Saudi-Arabien. Denn der mächtigste Opec-Staat drängt auf die Einhaltung des von Opec und seinen Partnern (Opec+) beschlossenen Förderlimits. Bei einem Online-Treffen warnte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman am Donnerstag davor, mehr Öl als erlaubt zu fördern. "Versuche, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...