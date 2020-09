Physische und digitale Prozessabläufe können gleichermaßen in Echtzeit nachgebildet werden. Sinnvoll einsetzen lässt sich die Lernfabrik gleich in mehreren Anwendungen: Im Betrieb zum Erlernen der SPS-Programmierung und -Steuerung; an Hochschulen und Universitäten zur Forschung und Lehre digitaler Prozessthemen; in IT-Unternehmen und -Abteilungen zum Simulieren neuer Technologien wie Sprachsteuerung, Augmented Reality, Virtual Reality, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...