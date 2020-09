Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten "Hexensabbat", zeichnet sich am Freitag im DAX ein ruhiger Start ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung wenige Punkte im Plus auf 13.220 Punkte. Auch auf Wochensicht tritt der DAX bei Schwankungen zwischen 13.035 und 13.339 Punkten per Saldo auf der Stelle.Die Enttäuschung über ausgebliebene Impulse von Seiten der US-Geldpolitik hat an der Wall Street auch am Donnerstag noch nachgehallt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...