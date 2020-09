Seit Jahren wird in Deutschland an einer Schul-Cloud gearbeitet. Im Lockdown wurden dann PDFs per Email verschickt. Was war da schief gelaufen? [Dieser Text stammt aus der t3n-Ausgabe Nr. 60 vom Juni 2020] Wer Manuel Höferlin am frühen Nachmittag anruft, hat gute Chancen, ihn zwischen seinen beiden Jobs zu erreichen: In der zweiten Tageshälfte ist Höferlin Politiker, der mit der FDP-Bundestagsfraktion und den Ausschüssen in Zoom-Meetings diskutiert, vormittags Aushilfsgrundschullehrer wider Willen für seine Kinder. "Es geht alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...