Hexensabbat. Es ist der dritte Freitag im dritten Monat des Quartals und damit Settlement-Tag für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindexfutures. Der dreifache Verfallstermin führt regelmäßig an den Terminmärkten zu verstärkter Volatilität, die sich auf den Kassamarkt übertragen kann.Der deutsche Aktienmarkt startete am Donnerstag tief im Minus, erholte sich aber den ganzen Tag über. Die Verluste zur Eröffnung konnten teilweise wieder ausgeglichen werden. Am Ende schloss der DAX bei 13.208,12 Punkten mit einem Verlust von -0,36 %. RWE (-1,67%) und die Münchener Rück (-1,41 %) waren die DAX-Aktien mit den größten Tagesverlusten. Die Benchmark mit dem größten Tagesverlust war der TecDAX, der um -0,53 % auf 3.100,83 Punkte sank. Aixtron (-2,05 %) und LPKF (-1,96 %) verzeichneten die größten Abgaben.

