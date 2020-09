Immer mehr Analysten nehmen das Coverage für Wasserstoff-Aktien auf. So nun auch die Citigroup - die US-Bank hat in einer Erstanalyse die Elektrolyse-Spezialisten Nel aus Norwegen und ITM Power aus Großbritannien unter die Lupe genommen. Das Votum für die beiden Werte fällt dabei sehr unterschiedlich aus.Trotz einer Kursvervielfachung in den zurückliegenden 52 Wochen traut die Citigroup der Aktie von ITM Power weiteres Upside-Potenzial zu. Die Analysten stufen den Wert mit "Buy" und einem Kursziel ...

