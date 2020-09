CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.09.2020;Das Instrument H41N IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI AR. 20/35 ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2020 und ex Kapitalmassnahme am 21.09.2020

The instrument H41N IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI AR. 20/35 ETF is traded cum capital adjustment on 18.09.2020 and ex capital adjustment on 21.09.2020

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de