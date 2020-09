Ein neuer Großauftrag aus den USA verleiht der Nordex-Aktie am Freitag Schwung. Im frühen Handel erreichen die Papiere des Turbinenbauers bereits ein neues Corona-Erholungshoch. Es scheint so, als ob nun der lang ersehnte Ausbruch aus dem Seitwärtstrend gelingen könnte - und die Geduld der Anleger belohnt wird.In den USA hat Nordex einen Auftrag über 312 Megawatt für einen Windpark in Texas gewonnen. 65 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 mit einer Betriebsleistung von 4,8 Megawatt werden geliefert. ...

