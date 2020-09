- Colin, in welchem Bereich arbeitet ihr? - Seid ihr dann ein Konkurrent von Bayer? - In welchem Stadium seid ihr jetzt? - Du sprichst immer von Technologie - ist es eine Technologie oder ein Produkt? - Das Produkt ist eine Sache, der Vertrieb eine andere. Wie wollt ihr daher dieses Produkt in den Markt einführen? - Für welche Arten von Pflanzen könnt ihr diese Technologie nutzen? - Könnt ihr das selber produzieren oder nutzt ihr einen Partner dafür? - Wie schaut es mit den Patenten aus - sind die weltweit? - Welchen Newsflow können wir in den nächsten 3 bis 6 Monaten erwarten? - Es hört sich so einfach an? - Wie schaut die Aktienstruktur aus? - Konkurrenten oder Partner? - Seid ihr mit anderen Unternehmen schon im Gespräch? - Preisvorteil - wie ist der Preis eures Produktes im Vergleich zur Konkurrenz? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung in Deutsch. Kurs auf Ihr Joachim Brunner