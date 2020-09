Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In dieser Woche ist an den Aktienmärkten wieder einmal viel Bewegung zu sehen. Der DAX schaffte es gestern sein anfängliches großes Minus zu reduzieren und über 13.200 Punkten zu schließen. Heute muss der DAX mit schwachen US-Vorgaben zurechtkommen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Grenke, Covestro, MAN, Volkswagen und Qiagen. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.