DJ Apple eröffnet am 23. September Online-Store in Indien

Von Ben Otto

NEW YORK (Dow Jones)--Apple wird am 23. September einen Online-Shop in Indien eröffnen, um seine Präsenz in dem wichtigen Markt auszuweiten. Der Store biete das gesamte Sortiment an Produkten und Kundendienstleistungen sowie Finanzierungsoptionen, Sonderpreise für Studenten und ein Trade-In-Programm, so Apple.

Der Schritt könnte Apple dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach Smartphones, Computern und anderen elektronischen Geräten in dem schnell wachsenden Markt zu erschließen. Nach Schätzungen von Counterpoint Research hat Apple mit rund 2 Millionen verkauften iPhones in Indien im vergangenen Jahr einen Anteil von etwa 1 Prozent am Smartphone-Markt.

Ladengeschäfte in Indien dürften bald folgen. Apple-CEO Tim Cook sagte Anfang dieses Jahres, dass das Unternehmen 2021 einen ersten Apple-Store in Indien eröffnen werde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2020 02:13 ET (06:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.