Die Bullen überrennen Covestro heute regelrecht. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund zehn Prozent an. Der Titel kostet damit nun 49,18 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Anmerkung der Redaktion: Startet Covestro jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...