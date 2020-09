In Marburg wird das Novartis-Werk übernommen, um die Produktion für Impfstoffe auf 250 Mio. Coronavirus-Impfstoff-Dosen in dem Werk im ersten Halbjahr auszubauen. Später sollen an der Stätte bis zu 750 Millionen Dosen jährlich produziert werden können. Damit ist Biontech trotz sehr hohem Marktwert eine bleibende Option.



