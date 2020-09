Nachdem Morphosys in diesem Jahr bereits einen großen Zulassungserfolg feiern konnte, kommt auch das weitere Portfolio voran. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, wird man gemeinsam mit dem chinesischen Partner I-Mab den Wirkstoff MOR210 nun in Phase 1 bei Patienten mit rezidivierten oder refraktären fortgeschrittenen soliden Tumoren testen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die entsprechende Genehmigung erteilt. Im vierten Quartal soll die Studie, die die Sicherheit, Verträglichkeit, ...

