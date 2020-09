LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet hat Kenton Jarvis zu seinem neuen Finanzvorstand ernannt. Wann Jarvis - der zur Zeit noch beim Ferienflieger Tui beschäftigt ist - seinen neuen Posten antreten wird, werde das Unternehmen in Kürze bekannt geben, teilte Easyjet am Freitag in Luton mit. "Seine tiefen Kenntnisse der Reiseindustrie, sowie seine Fähigkeiten im Finanzbereich werden für die Periode des Wiederaufbaus nach der Pandemie entscheidend sein", kommentierte Konzernchef Johan Lundgren den Wechsel.

Der bisherige Finanzvorstand Andrew Findlay wird den Vorstand und das Unternehmen verlassen, dies hatte der Manager bereits Ende Mai bekannt gegeben./ssc/stk