Dortmund (ots) - Die Dortmunder Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) hat ein neues Führungsduo: Anke Richter ist neue technische Niederlassungsleiterin des Standorts. Sie leitet die größte Niederlassung des BLB NRW gemeinsam mit Christoph Höppener, der seit 2018 die kaufmännische Leitung bekleidet.Anke Richter ist seit zehn Jahren beim BLB NRW tätig. Gestartet als Bauherrin für mehrere Hochschulen in der damaligen Niederlassung Soest, übernahm sie wenig später die dortige Führung des Asset Manage-ments. Zuletzt verantwortete die Architektin und Wirtschaftsingenieurin in der Niederlassung Dortmund die Leitung der Baumanagementabteilung für die Ruhr-Universität Bochum.In dieser Funktion betreute Anke Richter mit ihrem Team die Sanierung und Modernisierung des Campus der Ruhr-Universität Bochum (RUB) - eines der größten Projekte der Dortmunder Niederlassung. Neben der Errichtung einzelner zusätzlicher Forschungsgebäude besteht die Herausforderung dort vor allem in der Schadstoffsanierung und Erneuerung der vorhandenen Gebäudeinfrastruktur aus den 60er und 70er Jahren. Zu den umfänglichen Modernisierungen zählt beispielsweise die I-Reihe: An einer rollierenden Sanierung ausgerichtet, wurde zunächst ein Ersatzneubau ID erstellt, bevor das Gebäude IC kernsaniert und die be-nachbarten Bauten IA und IB zurückgebaut und anschließend neu errichtet wurden. Jüngst wurde mit der Errichtung des Ersatzneubaus GD die Sanierung der G-Reihe begonnen. Darüber hinaus hat die Dortmunder Niederlassung des BLB NRW für die RUB Forschungszentren wie ZEMOS und PRODI errichtet. Der For-schungsbau ZGH wird gerade mit modernen Großgeräten eingerichtet, das Forschungszentrum THINK be-findet sich aktuell in der Planung.Als technische Leiterin der Niederlassung Dortmund ist Anke Richter nun gemeinsam mit Christoph Höppe-ner für alle Liegenschaften des Landes im Regierungsbezirk Arnsberg verantwortlich. "Die Niederlassung Dortmund betreut ein vielfältiges Portfolio an Landesimmobilien aus den Bereichen Hochschule, Gerichte und Finanzen, Justizvollzug sowie Inneres und plant sowie realisiert darüber hinaus bedeutende Baumaß-nahmen für den Bund", sagt Anke Richter. "Es ist eine spannende Aufgabe, die Niederlassung Dortmund gemeinsam mit Christoph Höppener zu leiten und mit dem gesamten Team die Zukunft zu gestalten."