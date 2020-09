Wien (www.anleihencheck.de) - Grundsätzlich konnten seit Jahresbeginn längere Laufzeiten eine bessere Performance, gemessen an der Gesamtrendite, erzielen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Haupttreiber der positiven Renditen seien bei längeren Laufzeiten zwischen sieben und zehn Jahren die Verschiebung der Benchmarkzinsen gewesen. Hauptgrund für die negative Rendite am kurzen Ende sei der negative Carry-Effekt gewesen. Griechenland und Italien würden mit positiven Renditen besonders hervorstechen. Aber auch etwas weniger beachtete Assetklassen wie Pfandbriefe (Covered Bonds) hätten höhere Renditen als Anleihen der europäischen Kernländer (Deutschland, Niederlande, Frankreich, Österreich) erzielen können. Auf 12-Monatssicht würden die Analysten der RBI eine höhere Gesamtrendite der Peripherieländer (Italien, Spanien, Portugal) aufgrund Spreadeinengungen und einem höheren Carry erwarten. (Ausgabe vom 17.09.2020) (18.09.2020/alc/a/a) ...

