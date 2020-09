Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem in den vergangenen Stunden bereits Details zu den jüngsten Sitzungen der FED sowie der Bank of Japan veröffentlicht wurden, zog gestern Mittag die Bank of England (BoE) nach, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Die hohe Bedeutung der Angaben des Monetary Policy Committee (MPC) sei weniger durch mögliche Anpassungen an den geldpolitischen Steuerungsgrößen, sondern durch die Bewertung des durch mehrfache Unsicherheitsfaktoren geprägten Umfelds vorgezeichnet gewesen. Entsprechend würden die Beibehaltung der Bank Rate auf dem aktuellen Niveau (0,10%) sowie die unveränderte Zielgröße für Wertpapierankäufe (GBP 745 Mrd.) keineswegs überraschen. Etwas unerwartet möge für einige Marktbeobachter die Einstimmigkeit der Beschlüsse sein. ...

