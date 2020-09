QIAGEN: Erfolgreiche Übernahme sorgt für neue Kursfantasie

Der im TecDAX und im MDAX notierte Konzern QIAGEN (WKN: A2DKCH / ISIN: NL0012169213) hat mit einer Übernahme seine führende Position in der automatisierten molekularen Testung gestärkt. Wir das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden die verbliebenen 80,1 Prozent der Anteile an NeuMoDx Molecular gegen eine Zahlung von 248 Mio. US-Dollar in bar erworben.

Laut Unternehmensmeldung komplettiert QIAGEN mit der Übernahme der US-Diagnostikfirma das Portfolio an automatisierten molekularen Testlösungen auf Basis der bewährten PCR-Technologie.

Transaktion abgeschlossen

Nachdem QIAGEN die Freigabe durch die US-Regulierungsbehörden erhalten hat, konnte die Transaktion jetzt abgeschlossen werden. Im Jahr 2018 hatte QIAGEN 19,9 Prozent der Anteile an NeuMoDx gekauft und sich dabei gleichzeitig das Recht gesichert, die restlichen Anteile für einen Kaufpreis von 234 Mio. US-Dollar zu übernehmen. Laut der Vereinbarung von damals vertreibt QIAGEN seitdem die Testplattformen NeuMoDx 288 und NeuMoDx 96 in Europa und anderen Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten.

