Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 18.09.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 645 internationalen Medien
Sondermeldung: Jetzt vermehrt Insiderkäufe und Erfolge am Band!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ACP6 ISIN: CA75942W1023 Ticker-Symbol: 6BX 
Frankfurt
18.09.20
08:34 Uhr
0,042 Euro
+0,032
+336,84 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RELEVIUM TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RELEVIUM TECHNOLOGIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0390,04809:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
RELEVIUM
RELEVIUM TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
RELEVIUM TECHNOLOGIES INC0,042+336,84 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.